“Es dable estimar que el contenido del acta de entrega-recepción de la Sedesol: A) es altamente probable que perjudique el ejercicio del derecho de defensa de Rosario Robles y se considere obligada a entregar medios de prueba que perjudiquen su teoría del caso; B) No está vinculada con el esclarecimiento de los hechos objeto del proceso penal; C) Vincula a terceras personas ajenas a los hechos, en concreto a José Antonio Meade Kuribreña; y D) No atiende a la temporalidad de la investigación, esto es, hasta el 26 de agosto de 2015 en la Sedesol”.

El juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien decretó la prisión preventiva a Rosario Robles Berlanga, dejó sin efecto el requerimiento del 13 de agosto de 2019 que la obligaba a presentar una copia certificada del acta de entrega-recepción de la Sedesol en 2015, con la cual su defensa pretendía liberarla de la imputación de omisiones al señalar que sí notificó a su sucesor –José Antonio Meade– de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. El juzgador señaló que el ex canditato presidencial no está implicado en este caso de desvío de recursos por más de 5 mil millones de pesos.

En entrevista con La Jornada, Julio Hernández Barros, abogado de Robles Berlanga, recordó que su defendida obtuvo una suspensión definitiva del juzgado décimo de distrito para el efecto de que no entregara al agente del Ministerio Público responsable la copia auténtica, certificada o notariada del acta de entrega-recepción de la quejosa y José Antonio Meade Kuribreña en Sedesol.