Erika Montaño, Emir Olivares y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de septiembre de 2019, p. 14

La conmemoración del 85 aniversario del Fondo de Cultura Económica (FCE) se convirtió en el escaparate para que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacara que uno de los distintivos de la Cuarta Transformación es acercar la lectura a la gente, a la vez que subrayó la importancia de que los intelectuales se comprometan con los procesos de transformación.

De su lado, el director del FCE, Paco Ignacio Taibo II, rindió un informe de labores de su gestión, en el que destacó el giro que se ha dado a la editorial.

En una sencilla ceremonia realizada en las instalaciones de la editorial, al sur de la Ciudad de México, el mandatario manifestó su satisfacción por el hecho de que el escritor haya tomado las riendas del fondo.

Me costó trabajo. Celebro que Paco haya aceptado este encargo (...) Ahora se está haciendo la labor de imprimir libros con costos accesibles de 10, 15, 20 pesos, para que pueda leer todo el pueblo. Es una labor extraordinaria, esto es un distintivo de la Cuarta Transformación .

Destacó que Taibo II se haya sumado a la administración pública dejando de lado –por el momento– su labor como escritor. Es mucho placer trabajar en lo intelectual, pero también se necesita que los intelectuales ayuden en los procesos de transformación. A lo mejor que escriban y no participen cuando hay inmovilismo, cuando impera el conservadurismo, pero en un proceso de cambio es indispensable que lo hagan. A veces cuesta mucho trabajo que actúen quienes se dedican a las letras o a las artes; no quieren comprometerse .

El Presidente destacó la importancia de la labor del historiador Daniel Cosío Villegas, fundador del FCE y El Colegio de México. De su obra resaltó los 10 tomos de La historia moderna de México para conocer la memoria política del país.