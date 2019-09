La primera sesión del periodo cerró, tras la decisión de Muñoz Ledo, con una etapa en que Morena insistió en modificar la ley, y en el que el propio ex embajador de México ante Naciones Unidas aprovechó para promoverse a sí mismo.

Desde ahí, anunció: “Los he escuchado. Quiero anunciar mi retiro. Agradezco las alusiones a mi persona, he registrado unas más amables, otras críticas, algunas –las menos– injuriosas”.

Morena insistió en la relección, a pesar de que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le llamó por la mañana a Mario Delgado para expresar que la bancada le causaría problemas al Presidente. Aunque Delgado puso la llamada en altavoz, los diputados no atendieron a la funcionaria.

A punto de trascender, según señaló la oposición, como el hombre de Estado que estuvo a punto de generar una crisis constitucional en el Congreso de la Unión y frenar las reformas del Ejecutivo federal, Porfirio Muñoz Ledo (Morena) optó por la única salida posible: Renuncio (a la relección). ¡Se puede tener el poder y no pasar a la historia. Se puede pasar a la historia sin tener el poder!

Para la memoria del Palacio Legislativo quedarán frases como Sufragio efectivo, sí relección y ¡Es un delirio estar con Porfirio!

Desde el inicio de la discusión, PT y PVEM anticiparon –con matices– que la reforma de Morena podría abrir un vacío constitucional, si el Senado no aceptaba obviar los trámites legislativos para validar el cambio mañana mismo y dado que después del 5 de septiembre no hay una salida legal, en caso de que no haya una mesa electa.

En ese sentido, Muñoz Ledo reconoció que, de no subsanarse esa laguna legal, se crearía el peligro de una crisis constitucional.

La solución política es propiciar los entendimientos para llegar a un acuerdo que nos permita transitar institucionalmente. No seré obstáculo para los entendimientos y garantizar la legalidad de un proceso, a fin de evitar esa delicada crisis que se nos avecina , agregó.

Indicó que como presidente de la cámara está obligado a mantener la unidad y el equilibrio entre el derecho a la voz y al voto de los legisladores, así como al orden interno, privilegiando siempre, como dice la ley, los intereses generales a los de la facción o de grupo .

Durante más de seis horas, la oposición reclamó que la relección de Muñoz Ledo, mediante lo que llamaron la ley Porfirio, representaba un viraje hacia el autoritarismo , dado que en la discusión el propio legislador de Morena clamó: ¡La mayoría manda! En respuesta, los panistas le endilgaron nuevamente el calificativo soez: ¡Eeeeeee, espurio!

Mientras los priístas colocaron en sus curules imágenes de Francisco I. Madero, Morena pegó cartulinas con el logo del blanquiazul sustituido por suásticas.

Al no existir reforma, el PT se quedará sin la presidencia de seis meses que le prometió Morena, a pesar de que, en una jugada, le prestó tres legisladores y dos Encuentro Social, para convertirse en cuarta fuerza política.

Desde temprano, el coordinador del PVEM, Arturo Escobar, consideró preferible un acuerdo que permita votar otra planilla, para no esperar lo que ocurra en el Senado.

Ahí, explicó, obviar los trámites requiere el voto de las dos terceras partes y si no se logra, alertó, habría una crisis constitucional.