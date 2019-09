Estoy muy contento de que el Consejo de la Comunicación haya tomado la iniciativa de ayudar a hacer conciencia de la importancia de la honestidad como forma de vida y como forma de gobierno , agregó el mandatario.

Por medio de una serie de promocionales televisivos, en dicha campaña distintos personajes se enfrentan a propuestas de corrupción, ante lo cual se niegan con la frase: Somos incorruptibles , además de algunas de las palabras más usadas de forma cotidiana por el Presidente al referirse a este tema.

En uno de los mensajes se dice: “Somos los que no se mochan, los que hacen filas, los que no aceptan ni dan regalitos, los que si nos multan, pagamos; si nos piden una sor Juana, denunciamos. Somos los que no sobornan porque el que transa no avanza”.

El nuevo dirigente del Consejo de la Comunicación agregó que realizar la ceremonia en Palacio Nacional es símbolo de la relevancia que tiene esta agrupación, cuyo lema es: La voz de las Empresas . Afirmó que la iniciativa privada quiere trabajar de la mano del gobierno y ser aliados para el desarrollo de las comunidades.

El consejo, creador de campañas como Pepe y Toño, destinada a impulsar las pequeñas y medianas empresas, está integrado por agrupaciones como la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y la Asociación Mexicana de Publicidad Exterior, así como por la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales.