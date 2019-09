¿F

ue el propio juez Felipe de Jesús Delgadillo Bejarano quien puso en la marquesina del espectáculo mediático-judicial a José Antonio Meade Kuribreña y, de pasada, a su jefe administrativo y político, Enrique Peña Nieto. Una joyita , se publicó que había dicho el polémico juzgador, según eso en referencia al significado que tendría el acta de entrega-recepción que supuestamente habría depositado en la Secretaría de Desarrollo Social la saliente Rosario Robles Berlanga al entrante Meade, quien así se habría enterado de las irregularidades pendientes de esclarecer, referidas a lo que luego sería bautizado periodísticamente como La estafa maestra.

La joyita se transformó en humo según el nuevo criterio del sobrino de la diputada morenista Dolores Padierna. Ya no tuvo urgencia ni necesidad de que le entregaran una copia certificada del documento que la defensa rosarista decía tener y que implicaría a Meade una conducta omisa similar a la que llevó a Robles Berlanga a la cárcel luego de una diligencia judicial de 12 horas.

En su nuevo giro de criterio, Delgadillo Bejarano consideró que Meade no es un sujeto activo en el proceso al que podría ser sujeta la dos veces secretaria de Estado y se allanó a la indicación de un juez de amparo que concedió una suspensión definitiva para que no se entregara la copia de marras. La misma mañana en que Robles Berlanga fue encarcelada de manera precautoria, Meade y otro ex secretario peñista de Hacienda, José Antonio González Anaya, estuvieron en Palacio Nacional para reunirse con el titular de la SHCP, Arturo Herrera, quien durante horas pretendió negar que se hubiera realizado un encuentro con sus antecesores priístas. ¿No te preocupes, Meade?

El entrampado gobierno veracruzano, a cargo del morenista Cuitláhuac García, logró deshacerse temporalmente del fiscal general transexenal que le fue heredado por el panista Miguel Ángel Yunes, aunque la operación legislativa e incluso policial del caso generó un amplio revuelo y enardeció a los opositores de la Cuarta Transformación en versión jarocha.