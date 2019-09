Andrew Woodcock

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de septiembre de 2019, p. 25

Londres. Diputados rebeldes desafiaron las amenazas de Boris Johnson al votar este martes una moción que posibilita bloquear legalmente una salida sin acuerdo de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE). Obtuvieron el control de la agenda de la Cámara de los Comunes para forzar a votar una ley que obligaría al primer ministro a pedir una extensión de las pláticas del Brexit hasta el 31 de enero, a menos que logre un acuerdo con Bruselas u obtenga el permiso del Parlamento de salir de la comunidad, sin un pacto, antes del 10 de octubre.

La votación que derrotó al gobierno de 328 sufragios contra 301 deja prácticamente sin efecto la estrategia de Johnson para el Brexit, pues le robó la opción de amenazar con una salida sin acuerdo que, según dice repetidamente el premier, era esencial para obtener concesiones de la UE. Un total de 21 conservadores serán expulsados del partido por unirse a la oposición y votar contra el primer ministro.

Al responder desde el podio inmediatamente después de la votación, Johnson confirmó que considera un proyecto de ley para dar paso a una nueva elección general, que se votará después de que la ley para bloquear un Brexit sin acuerdo sea debatida y votada en la Cámara de los Comunes este miércoles.

Johnson afirmó que la votación en el Parlamento está a punto de destruir cualquier acuerdo al que hubiéramos podido llegar con Bruselas , pues da todo el control sobre las negociaciones a la UE. Dado que me niego a plegarme a este plan, si la cámara vota por esta ley, la sociedad tendrá que elegir quién va a Bruselas el 17 de octubre para arreglar todo esto y sacar adelante al país .

Los planes de Johnson parecen condenados al fracaso, después de que los laboristas indicaron que no apoyarán su moción de elección anticipada, que requiere una mayoría de dos tercios para su aprobación. Por lo tanto, depende de la oposición que la ley contra un Brexit sin acuerdo sea aceptada por la Cámara de los Comunes.

A esto, el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, respondió: “Hay que aprobar la ley primero para que un Brexit sin acuerdo quede fuera de toda discusión”.

Una fuente de Downing Street confirmó a través del llamado látigo (*) del Partido Conservador que serán apartados del partido quienes no respaldaron al premier. Entre ellos figuran conservadores destacados como los ex cancilleres Kenneth Clarke y Philip Hammond, al igual que el nieto de Winston Churchill, Nicholas Soames.

El látigo del Partido Conservador, Mark Spencer, habló con los 21 rebeldes, a quienes se prohibirá postularse a cualquier cargo en la próxima elección. Entre ellos están ex miembros del gabinete de la ex primera ministra Theresa May como Greg Clark, David Gauke, Rory Stewart, Justine Greening, Guto Bebb, Richard Benyon, Stive Brine, Alistair Burt, Dominic Grieve, Sam Byimah, Stephen Hammond, Richard Harrington, Margot James, Oliver Letwin, Anne Milton, Caroline Nokes, Antoinette Sandback y Ed Vaizey.

Todos los conservadores que se abstuvieron de votar también perderán su pertenencia a las filas de los tories; pero esto deja a Johnson con una desventaja de 43 votos por debajo de una mayoría en la Cámara de los Comunes, aun con el apoyo de sus aliados del Partido Demócrata Unionista.

Una fuente cercana al grupo que perdió el látigo (**) afirmó: “Los decisivos resultados de esta noche son el primer paso para detener el proceso de una antidemocrática y dañina salida sin acuerdo. Downing Street número 10 respondió quitándole el látigo a dos ex cancilleres, un lord con el título de canciller y al nieto de Churchill. ¿Qué le pasó al Partido Conservador?”