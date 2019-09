La transmisión que se realizaba por Facebook y YouTube fue interrumpida para no transmitir los golpes entre legisladores.

La lectura del punto de acuerdo generó zipizapes entre los legisladores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN). En cuanto terminó la lectura del oficio, legisladores de Morena –que no pertenecen a la comisión permanente– rodearon la mesa de la sala Venustiano Carranza y se inició el proceso de votación mientras un par de diputados del PAN intentaban detener el procedimiento.

Xalapa, Ver., La Comisión Permanente del Congreso local separó de manera temporal a Jorge Winckler Ortiz como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) por no cumplir con el mandato constitucional de contar con certificación de confianza y su revalidación. En su lugar nombró encargada de despacho a Verónica Hernández Giadáns, quien rindió protesta de ley.

La legisladora Maryjose Gamboa Torales encaró a los policías y les dijo que mientras ellos obstruían la justicia, en Coatzacoalcos, Poza Rica y Tuxpan la población padece violencia e inseguridad.

¿Saben cuántos delitos se están cometiendo en Veracruz mientras ustedes obstruyen la justicia? , soltó la diputada al oficial Sergio López, quien dijo estar al mando.

En el momento más tenso de la discusión, los legisladores y elementos de la SSP tuvieron un conato de enfrentamiento. Al diputado Omar Miranda le aplicaron una llave para someterlo, al igual que a Juan Manuel de Unanue. Sergio Hernández forcejeó con unos policías para defender a la diputada Maryjose Gamboa, quien recibía empellones de los antimotines.

Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos acudió para pedir a los uniformados que permitieran a los diputados ingresar a la fiscalía, pero la policía ignoró al visitador.

La SSP ordenó traer a otros 200 policías para reforzar el cerco en torno al inmueble y una cuadrilla de elementos del Ejército Mexicano con logotipos de la Guardia Nacional también se presentó en la fiscalía.

Cerca de las 18 horas, en medio de la vigilancia policiaca, acompañada por el presidente de la junta de coordinación política, Javier Gómez Cazarín, Verónica Hernández Giadáns llegó a la FGE para asumir el cargo.

El inmueble estaba cerrado con una cadena, que un elemento de la SSP rompió para que la nueva titular de la fiscalía y los diputados de Morena ingresaran al inmueble. Hasta el cierre de esta edición Verónica Hernández continuaba dentro.

Sigo siendo el fiscal

En conferencia de prensa efectuada en un hotel de Xalapa, Winckler Ortiz dijo contar con las acreditaciones de confianza que requiere la ley y otras otorgadas por agencias estadunidenses.

Los legisladores refieren que hay falta de evaluación. Eso es falso. Yo estoy evaluado y aprobado en control de confianza. No puedo entender que no me hayan dado garantía de audiencia para enseñar los documentos , dijo.

Sigo siendo el fiscal general del estado y con este cargo seguiré defendiéndome , advirtió.

En tanto, en un mensaje publicado en Facebook, Winckler Ortiz calificó su separación temporal de violatoria de la Constitución y anunció que interpondría los recursos legales necesarios para permanecer en el cargo.

Recordó que cuenta con una suspensión definitiva vigente que prohíbe destituirlo mediante mecanismos no previstos en la ley al momento de su designación.

Winckler Ortiz señaló al gobernador Cuitláhuac García Jiménez y al presidente Andrés Manuel López Obrador por el uso de la fuerza pública para apoderarse de la FGE. Asimismo, los responsabilizó de su integridad y la de su familia.