Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de septiembre de 2019, p. 6

Madrid. El cantante Justin Bieber lleva un tiempo alejado de los escenarios, recuperándose de una mala racha que arrastra desde hace años. Una depresión que le hizo tocar fondo hace unos meses. Arropado por los suyos y por su mujer, Hailey Baldwin, el estadunidense ha decidido dar un paso hacia delante para mostrar verdaderamente cuál fue la realidad de su descenso a los infiernos.

Es duro levantarse de la cama por la mañana con una buena actitud cuando estás agobiado por tu pasado, por tu trabajo, por tus responsabilidades, emociones, familia, finanzas y relaciones. Cuando sientes que todo es un problema tras otro , comenzó el relato de Bieber a través de Instagram, para continuar con un sentimiento de vivir en un círculo de decepciones. Algunas veces puede llegar un punto donde no tengas ganas de seguir viviendo .

Un sentimiento muy autodestructivo acompañado por una realidad: tengo mucho dinero, coches, alabanzas, logros, premios y aún así me siento incompleto .