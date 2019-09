Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de septiembre de 2019

Rubén Santiago Hernández nunca imaginó que el logotipo que realizó para México 1986 sería considerado más de 30 años después como el mejor en la historia de los Mundiales, y mucho menos se esperaba que su autoría no fuera reconocida.

La emblemática imagen, en donde se aprecia al mundo unido por un balón de futbol, fue seleccionada el pasado lunes por la FIFA como el mejor logotipo de todas las Copas Mundiales; no obstante, ni el organismo rector del balompié internacional ni la Federación Mexicana de Futbol (FMF) mencionaron que Santiago lo había creado hace más de tres décadas, por lo que el propio diseñador gráfico se dio a la tarea de precisar que él fue su autor.

“Fue una sorpresa muy agradable que hayan reconocido mi trabajo después de tantos años, me siento muy orgulloso pero a la vez un poco decepcionado, pues cuando leí la nota me di cuenta de que decían que era de autor desconocido, entonces me puse a mandar mensajes porque creí importante aclarar que yo era el creador.

“Me parece increíble que no exista información al respecto, porque en ese entonces se hizo una ceremonia que fue transmitida a escala mundial por Televisa y Univisión, todos los periódicos del país sacaron la nota y salí en varios programas de televisión.

Creo que ahora es muy fácil revisar los registros históricos de los medios de comunicación e identificar quién hizo el diseño, no sé porqué no lo hicieron, por eso, ante la omisión de mi nombre, tuve que poner en Twitter fotos de recortes de periódico que constataran mi autoría , señaló en entrevista telefónica con La Jornada.