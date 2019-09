E

l 1º de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador pronunció su mensaje político en Palacio Nacional ante 500 invitados integrantes de la clase política y el empresariado, así como su gabinete legal y ampliado. En los días previos, leímos los análisis de diversos medios, todos con temas que ya son lugar común, como el que el Presidente mantiene altos índices de popularidad, en general a su pesar y con una carga de cierta frustración al no ver reflejada su visión y pronósticos en el sentir de la gente común, que por lo demás no necesariamente lo siguen. Desconozco si en las benditas redes sociales se reflejó algún balance crítico. Constaté que en la cadena de aciertos y errores que suelen anotarse respecto al actual gobierno está ausente la más mínima consideración sobre los pueblos indígenas. No entra en su visión la preocupación sobre el impacto de lo que se haga o no respecto a ellos, si acaso se han ocupado de cuestionar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Esa realidad, con evidente carga racista, no me sorprende, simplemente en estos tiempos de la Cuarta Transformación, nos pone a salvo de que nos acusen de que favorecemos a la derecha, o de am­lófobos a quienes mantenemos la convicción de que los pueblos indígenas, su libre determinación y sus territorios deben respetarse y nos ocupamos de respaldar la resistencia de estos pueblos ante los megaproyectos neoliberales con que los amenaza hoy día el nuevo gobierno bajo el lema de la prioridad del mal llamado progreso.

Con ese telón de fondo esperaba escuchar en el discurso político presidencial la ponderación de las virtudes que se atribuyen al despojo, perdón, a los proyectos que dan sustento al neoindigenismo iniciado. En el caso del Tren Maya, sólo afirmó que con estricto apego a criterios de sustentabilidad (sin los pueblos, por cierto), hemos iniciado los estudios de ingeniería básica; en cuanto al desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec indicó que se trabaja ya en la ampliación del puerto de Salina Cruz y se hará lo mismo con el de Coatzacoalcos… Reafirmó la gran simulación: Se ha llevado a cabo la consulta a las comunidades para su aceptación e integración al proyecto y se están atendiendo sus demandas. Hay apoyo de las comunidades, no estamos haciendo nada contra la voluntad de los ciudadanos .