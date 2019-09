E

ra previsible: el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su primer Informe de gobierno, tuvo numerosas referencias y condenas a la acción depredadora del neoliberalismo. La era del mayor saqueo del planeta y de la más detestable desigualdad social.

El 16 de marzo pasado el Presidente dijo persuadido: “Para nosotros ya se terminó con esa pesadilla…, declaramos formalmente, desde Palacio Nacional, el fin de la política neoliberal”. Añadió entonces que, a diferencia de las patrañas de los tecnócratas del pasado, el mercado no sustituye al Estado . No sin cierta solemnidad manifestó: quedan abolidos en el país el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista . Numerosas veces ha repetido esa su firme ­convicción.

El neoliberalismo fue institucionalizado en el mundo y, por tanto, no se instaura ni se erradica por decreto. Aún menos por una declaración de voluntad; ha sido una de las más profundas implantaciones institucionales de la historia del capitalismo. El Consenso de Washington pudo dictarse porque operó sobre la base de la globalización del sistema financiero y de los segmentos productivos tecnológicamente avanzados. El FMI, el Banco Mundial, la Reserva Federal de EU, las macabras agencias calificadoras, nada menos, han sido y son sus adalides más férreos.

Mediante un bárbaro pillaje, en México los neoliberales abdicaron de los bienes públicos de todos los mexicanos y los cedieron a manos privadas; fue reformada la Constitución Política para disolver la institución del ejido; se dictaron medidas legales para asegurar la obtención obligatoria de un superávit primario en el que se materializa la austeridad neoliberal; fue prácticamente abolida la política monetaria, y se la limitó desde entonces sólo a hacerse apenas de las riendas de los precios; la política industrial fue suprimida de tajo; Nacional Financiera fue anulada como institución de fomento; la baja carga fiscal enriqueció aún más a los poderosos…