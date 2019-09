Eduardo Murillo

Martes 3 de septiembre de 2019, p. 15

La Fiscalía General de la República (FGR) sólo ha logrado judicializar 12.99 por ciento de las carpetas de investigación que tiene abiertas. Según el anexo estadístico del primer Informe de gobierno, durante lo que va del año la Fiscalía acumuló 64 mil 592 carpetas, de las cuales únicamente ha logrado judicializar, es decir, ha reunido indicios suficientes para llevar ante un juez, en 8 mil 395 de estos casos.

Del total de carpetas, en 22 mil 430 casos la FGR decidió el no ejercicio de la acción penal, por falta de indicios de prueba, debido a que no hubo ratificación de la denuncia o porque la conducta que se acusaba no constituía en realidad un delito.