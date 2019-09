Abundó que 73.6 por ciento de las Mipymes no aceptaría un crédito bancario; de ellas, 58 por ciento argumentaron que es caro, 20.4 que no lo necesita y 15 que no tiene confianza en los bancos. Además, 21 por ciento de las Mipymes lleva su contabilidad sólo en un cuaderno y apenas 15.3 por ciento impartió capacitación a sus trabajadores.

El funcionario precisó que en el país existen 4 millones 169 mil Mipymes. Las microempresas representan 97.3 por ciento del total, es decir 4 millones 57 mil.

Las pequeñas y medianas empresas sólo suman 111 mil 958, de las cuales apenas 4.6 por ciento participan en cadenas globales de valor y la mayoría no lo hace porque no cuentan con información de cómo hacerlo, no lo consideran necesario o no les interesa.