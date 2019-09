José Antonio Román

Martes 3 de septiembre de 2019

El rector de la Universidad Iberoamericana (Ibero) Ciudad de México, David Fernández Dávalos, lamentó la intolerancia, el desencuentro, la falta de credibilidad en líderes e instituciones, y la aparición de nuevos autoritarismos, que hacen más difícil la unidad. Recordemos que una sociedad fracturada y polarizada es una sociedad que fracasa , afirmó.

En el mensaje de su quinto informe de actividades, el rector y religioso jesuita destacó que la Ibero y su comunidad seguirán debatiendo los grandes temas nacionales, lo mismo con la sociedad civil que con las instancias gubernamentales, como la seguridad ciudadana, perspectiva de género, desarrollo de la economía social y solidaria, redistribución de la riqueza, pueblos indígenas y derechos humanos.