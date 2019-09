Alma E. Muñoz y Cristina Gómez

Enviada y Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 3 de septiembre de 2019, p. 3

Hermosillo, Son., La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó el expediente sobre el incendio de la guardería ABC ocurrido hace más de 10 años, en el que se incluye al ex gobernador priísta Eduardo Bours y a los dueños de la estancia infantil que no habían sido imputados, entre ellos Marcia Altagracia Gómez del Campo, prima hermana de Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón.

Al término del segundo encuentro que el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo en privado con padres de las víctimas de la guardería –el primero se dio el 6 de junio en Palacio Nacional–, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que a los afectados directos e indirectos se les restituyó el servicio médico subrogado de manera vitalicia.

Robledo explicó que el 22 de agosto el IMSS ratificó la denuncia que presentó su antecesor, Germán Martínez, en mayo pasado, y que tiene como base el proyecto –que en su momento fue rechazado– del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, donde se establece la responsabilidad de 14 funcionarios, entre ellos el ex gobernador Bours, y particulares que eran dueños y socios de la guardería. Lo que no queremos, y nos lo dijo el Presidente, es que esto se convierta en un asunto que se politice. Es justicia y no propaganda, hay que hacerlo bien .

Anoche, en un comunicado conjunto de la Secretaría de Gobernación y el IMSS, se informó que se ofrecieron elementos de prueba adicionales a los presentados originalmente. Indicaron que se iniciaron los procesos de diálogo para construir un memorial vivo que funja como reparación colectiva, ayude a reconstruir el tejido social, a honrar la vida de los niños fallecidos, a garantizar que un hecho así no se repita y, además, beneficie a la comunidad donde sucedieron los hechos.