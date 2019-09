En esa década la cadena de encubrimiento por parte de los servidores públicos resulta interminable: Felipe Calderón, Margarita Zavala, Eduardo Bours, Juan Molinar Horcasitas –ya fallecido–, Daniel Karam, Germán Martínez (hoy vergonzosamente senador por Morena), Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez, Marisela Morales, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes, Alberto Elías, Salvador Vega Casillas, Rafael Morgan Ríos, Julián Olivas Ugalde (encargado del despacho de la SFP), Virgilio Andrade y muchos más, todos impunes.

Por cierto, un mes después del incendio, y derrotado el PRI en las elecciones estatales, Eduardo Bours, cínico hasta las cachas, dijo: ¿Cuánta gente hoy día puede dormir con la satisfacción del deber cumplido, de la congruencia, de la lealtad? Yo duermo como bebito, como niño, porque me mantengo en los fundamentos y eso, al final del día, es lo importante de todo .

Pues bien, una década después la Fiscalía General de la República reactiva el expediente de la guardería ABC, y quien duerme como bebito aparece en la investigación, junto con los parientes de la dupla Calderón-Zavala y demás dueños de la mencionada guardería ABC.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, lo detalló así: Consideramos incorporar (en el expediente) a los particulares, porque no puede haber justicia si no se incluye a los grandes dueños de esta guardería. Lo que estamos pidiendo en la investigación es que se consideren los elementos del proyecto del ministro (Arturo) Zaldívar (Lelo de Larrea), que desafortunadamente (en su momento) se votó en contra (por los otros ministros) y fue lo que imposibilitó que se diera la investigación. Lo que no queremos, y nos lo dijo el Presidente, es que esto se convierta en un asunto que se politice. Es justicia, no propaganda .

Las rebanadas del pastel

Y ¿qué le dirá Germán Larrea al presidente López Obrador?: Sí, soy tóxico, pero nada más tantito?

cfvmexico_sa@hotmail.com