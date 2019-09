César Arellano García

Lunes 2 de septiembre de 2019, p. 38

Un grupo de personas con discapacidad recorrerá más de 3 mil kilómetros en motocicleta como parte del banderazo de salida de la primera Rodada Sin límites. Visitarán 12 ciudades del centro-norte del país con el objetivo de sembrar un mensaje de inclusión, dadas las cifras de discriminación que predominan en diversas regiones a escala nacional.

En algunos puntos, la rodada promoverá programas de inclusión que favorezcan la construcción de rampas e infraestructura, pero sobre todo que rompan con cualquier indicio de discriminación, incluida una actitud de subestimación.

Nadie tiene idea de lo que son capaces los motociclistas de nuestra rodada. Algunos sin piernas, han escalado. Otros, sin el sentido de la vista, han buceado. Hoy todos van a pilotear por todo el país. Y van a promover acciones por la inclusión con diferentes organizaciones sociales, gubernamentales y clu-bes de motociclistas , señaló Federico Núñez Perea, presidente de la Red Nacional para la Prevención de la Discapacidad (Renapred).

Indicó, por ejemplo, que en la Ciudad de México cerca de 40 por ciento de las personas con discapacidad llegan a tal condición por enfermedades, 24 por ciento por edad avanzada, 16 por accidentes y 15 por ciento por nacimiento.

Agregó que la misión de la rodada es promover que este sector de la población “ya no tenga barreras físicas y mucho menos mentales para ejercer su derecho a la movilidad y todos los demás que les corresponden como mexicanos.