l abogado a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, doctor Santiago Nieto, demuestra con su actuación conocimientos y trabajo, que se cumplen las promesas de combatir corrupción e impunidad; no se le escapan los que en la terminología que va quedando atrás eran los peces gordos . Sus redes son fuertes y eficaces, buenas para capturar a esa clase de fauna; sus pesquisas no tienen límites ni hacia los lados ni hacia arriba, investiga y denuncia a quienes dan lugar a ello.

Hace unos días, en el programa de la periodista Carmen Aristegui, reveló el abogado un caso notable; quien fue el consejero jurídico del presidente Peña, es hoy investigado bajo la sospecha de encabezar una red de extorsiones a personas a las que Hacienda congelaba fondos y cuentas bancarias. El sistema parece sencillo: el abogado de la nación, según esta revelación, recomendaba despachos jurídicos de amigos para litigar contra la nación. Imagino que los despachos cobraban bien y quien recomendaba y daba facilidades se llevaba su parte.

La entrevista me hizo esbozar una sonrisa. Me recordó un ensayo que presenté no hace mucho ante el Senado, cuando, sin haberlo pedido, tuve el honor de ser incluido en la terna para fiscal general de la República. En ese trabajo compartí una referencia histórico-literaria que incluí entonces y puse a consideración de nuestros padres conscriptos como se conoce a quienes integran esa cámara del Congreso; la resumo ahora, esperando que al menos provoque en algún lector, como en mí, una sonrisa.

Mencioné entonces que la historia es maestra de la vida, lo cual constituye un lugar común; sólo que agregué que yo prefiero a otra maestra, a la historia pasada por el tamiz de la corrección de estilo de un buen novelista y todavía mejor si se trata de un observador imaginativo y de pluma ágil, como el escritor y polí­tico del siglo XIX don Manuel Payno. ­Recordé sus pintorescos y agudos cuadros costumbristas de la novela Los bandidos de río Frío, por cuyas páginas desfilan ante el lector personajes que muestran lo que fue la vida de México durante las primeras décadas a raíz de nuestra separación de España, lograda el 27 de septiembre de 1821.

Al leer a Payno topamos con prototipos de la época, como don Espiridión, quien reclamaba como herencia de su pupilo Moctezuma III, nada menos que la propiedad de los volcanes Iztaccí­huatl y Popocatépetl, con todo y nieve; con el altivo aristócrata conde del Sauz; con Mariana, víctima de los cambios sociales; con Cecilia, la frutera, a quien el culto abogado don Pedro de Olañeta contemplaba con embeleso entre los colores y olores de sus frutas en el mercado del Volador. Desfila doña Pascuala, quien soportó en el rancho La Ladrillera un insólito embarazo de 13 meses; conocemos lo mismo al pundonoroso militar que al ladino tinterillo o al bandido del camino real, resentido y vengativo.