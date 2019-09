E

n estos días, en que no han faltado las discusiones teóricas, nada más natural que consultar algunos viejos papeles precisamente del tiempo en que ocupaba la dirección de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM (tiempo que recuerdo con orgullo y reconocimiento hacia demás autoridades, hacia los colegas profesores e investigadores y hacia el estudiantado). Lo anterior, decía, porque nada más natural que volver a André Gorz, uno de los más brillantes analistas del final del siglo XX y del inicio del XXI en el campo de la teoría política y social, y concretamente sobre la discusión inacabada acerca de la transición de la sociedad hacia el socialismo.

André Gorz participó en los Cursos de Invierno de la Facultad del año 1967, justamente un año antes de nuestro trágico octubre de 1968, en que tantos jóvenes mexicanos cayeron víctimas de las balas criminales que salieron de los fusiles de diferentes cuerpos de nuestras fuerzas armadas, para nuestra vergüenza y la de sus comandantes, hasta llegar al jefe de todos ellos, el Presidente de la República de la época, Gustavo Díaz Ordaz, quien reconoció por cierto su responsabilidad ante el mismo Congreso de la Unión.

Por cierto, es preciso aceptarlo: los tiempos se han transformado drás­ticamente. Fundamentalmente el cambio de un Gustavo Díaz Ordaz a un Andrés Manuel López Obrador. Se pasó de un Presidente de México que murió lleno de ignominia a otro que comienza su sexenio con una luz de esperanza que se expresó en su triunfo aplastante el primero de julio de 2018. Y no sólo eso, sino que ha sabido movilizar a una gran mayoría de mexicanos para buscar nuevos y mejores tiempos, y dejar atrás las sombras que se apoderaron del país durante demasiadas décadas y que ahora, en nuevas relaciones políticas, ha decidido regenerar nuestra historia, buscando cancelar los tremendos desequilibrios en la repartición de la riqueza, en que unos cuantos gozan sin freno de lo superfluo, mientras la mayoría ni siquiera puede hacerse de lo indispensable.