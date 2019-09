Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Lunes 2 de septiembre de 2019, p. 15

Germán Larrea, propietario de Grupo México, aseguró ayer que corresponde al gobierno federal el rescate de los restos de 63 mineros que quedaron atrapados por la explosión en la mina de Pasta de Conchos, ocurrida en febrero de 2006; a 12 años de que su empresa suspendió los trabajos de recuperación, manifestó que lo hicieron porque el gobierno, entonces de Vicente Fox, “nos dijo: ‘¡ciérrenla!’”

“Nosotros trabajamos 59 semanas con 378 rescatistas y el propio gobierno nos dijo ‘ciérrenla’, porque ya no había vida. Se hicieron cámaras, perforaciones y no había vida. Fue un lamentable accidente que sucedió. No es el único, hay muchos en minas de carbón en el mundo. Vamos a ver cómo trabajan. Pregúntenle a la Secretaría (del Trabajo), ella lo está cubriendo”, sostuvo.

En breve entrevista en Palacio Nacional, al término del Informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, Larrea señaló que ahora, con la actual administración estamos trabajando muy bien con los programas que puso .

Durante su discurso, López Obrador dijo que ya se iniciaron los preparativos para rescatar los cuerpos de los 63 mineros que desde 2006 no han podido ser recuperados. Refirió: “Ya se han reunido expertos de México y del extranjero, y se ha diagnosticado –esto es muy favorable– que es posible realizar con éxito esta acción humanitaria. Pronto vamos a empezar los trabajos para el rescate de los cuerpos”.