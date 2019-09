Néstor Jiménez y Emir Olivares Alonso

Lunes 2 de septiembre de 2019, p. 12

El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, defendió que su permanencia en este cargo es legal y sostuvo que la ley indica que si no hay mayoría calificada que avale un nuevo presidente, debe mantenerse.

Por su parte, al asistir ayer al mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador con motivo de su primer Informe de gobierno en Palacio Nacional, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que esta fracción no está dividida.

Luego de que el sábado fue ratificado Muñoz Ledo por unos días más tras el rechazo de la bancada de Morena a la propuesta del PAN para un relevo, el legislador indicó: Más de dos tercios de la Cámara quisieron que yo regresara y estoy con todo gusto; además, la ley dice que si no hay mayoría absoluta calificada no puede cambiar .

Al hablar de las protestas del PAN, sostuvo que no hay acuerdos con el blanquiazul, sino un proceso legal y los panistas no tienen nada qué hacer, sino patalear, están un poco dogmáticos, pero como represento a toda la Cámara les he tenido tolerancia y se las seguiré teniendo mientras no violen las leyes ni descompongan el orden de trabajo .

Si se modifica la ley para que Muñoz Ledo se mantenga en su cargo, denunciarán el caso ante todos los organismos internacionales, advirtió el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, y afirmó que, cuando la izquierda y Morena eran minoría se respetaron sus espacios sin visos de avasallamiento.