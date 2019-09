Verástegui se solazó e hizo tañer la campana cinco veces. En contraste con la cara conservadora del PAN, se hizo de palabras con diputados morenistas. Se levantó de la curul y soltó su más fino repertorio: “¡Qué onda…! ¡Les faltan güevos! Me la pelas!”

Xóchitl Gálvez se paseaba al frente del salón de plenos riendo divertida, y más tarde, plantada detrás del presidente de la Cámara, mostró una cartulina con la frase: Porfirio ¿Díaz o Muñoz Ledo? Y sus compañeros desplegaban una manta de tres metros de largo con la leyenda Democracia Sí, Autoritarismo No .

Como el sábado, el panismo insistió en su grito ¡espurio, espurio! para Muñoz Ledo. Y a eso respondió Ricardo Monreal: El presidente de la mesa, antes de que muchos de ustedes nacieran ya estaba en las calles luchando por la democracia. Porfirio no merece los adjetivos que le han atribuido. Porfirio es historia, ha contribuido de manera notable a la democracia. Es un luchador social. No merece los adjetivos y calificativos de lo más sucio y ruin. Aunque les duela, es la historia. Y por eso creo que no se violó la ley .

Antes, Pablo Gómez Álvarez, actor principal de la transición democrática, habló sobre la inminente relección de Muñoz Ledo en la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Consideró que el control de los órganos de gobierno en San Lázaro durante el primer año de la actual Legislatura fue producto de la interpretación de la Ley Orgánica del Congreso.

A través de un texto publicado en su perfil de Facebook, el vicecoordinador morenista adujo que Morena debe hacer un esfuerzo para no caer en métodos que sus dirigentes e integrantes combatieron siempre. La mayoría es la principal responsable del cumplimiento de los acuerdos porque éstos dependen de ella. Respetar lo acordado forma parte de la moral del poder .

Incluso, puntilloso recordó que la rotación en la presidencia de la mesa fue producto de un acuerdo en 1997, en el cual participó, entre otros muchos, Muñoz Ledo .