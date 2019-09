Roberto Garduño, Enrique Méndez, Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Lunes 2 de septiembre de 2019, p. 7

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, definió que su partido no debe aplicar el pisoteo y la exclusión a la oposición, pero acotó que el PAN no puede apostar a la confrontación, sino al diálogo y superar a sus alas duras y dogmáticas.

Invitó al blanquiazul a no apostar por la ruptura constitucional, sino a la conducción institucional. “A Acción Nacional le digo: hay forma de retomar el diálogo. Los invito a encontrar caminos de reconciliación –hay sensatos en el PAN–; el camino que intentan conducir no tiene retorno, es mejor el diálogo. La confrontación sólo es para los menores, que no quieren al país”.

Además, reprochó que de los gobiernos del PRI y del PAN, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió una herencia maldita, y que ahora se está enfrentando para enmendarlo, como el caballero de la triste figura, enderezar entuertos y enmendar agravios, porque el país que recibió era un país en ruinas. ¡En ruinas!

En el contexto de disputa por la mesa directiva de la Cámara de Diputados y en puerta la decisión de Morena de reformar la Ley Orgánica del Congreso, para que Porfirio Muñoz Ledo se quede al menos dos años como presidente de ese órgano legislativo, Monreal respondió a la postura del panismo:

“Cuando nos excluían y pisoteaban, nos decían ‘se aguantan, somos mayoría y la mayoría gana aquí y en una parte del mundo’. No debemos aplicar eso a los adversarios; debe procurarse y buscarse un entendimiento”, dijo al fijar la postura de su partido respecto del primer Informe del Presidente.