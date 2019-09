Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Lunes 2 de septiembre de 2019, p. 6

Como en aquellas puestas teatrales donde se advierte en el cartel que los roles actorales se alternan , así transcurrió la vida en el Congreso de la Unión en la apertura del periodo ordinario de sesiones de la 64 Legislatura. Y los opositores de ayer fueron los encendidos defensores de hoy: ¡Porfirio, Porfirio , para su líder cameral y, sin faltar la rúbrica: Es un honor, estar con Obrador como arengas de incondicionalidad.

Así, mientras diputados y senadores de las diversas fuerzas políticas disputaban en San Lázaro, en una mezcla de vodevil y teatro del absurdo por el lugar en el escenario y el papel que esta vez les toca desempeñar, el verdadero actor central en el encendido debate, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no estuvo en ese tablado y en el mejor de los casos sólo se habrá enterado en tiempo real del cumplimiento del acto formal de entrega de su primer Informe de gobierno.

Porque a las 17:45 su avión se elevaba hacia el noroccidente. A esa hora, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, hacía por lo menos 30 minutos que ya había dejado el documento en manos del presidente (todavía) de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo; también habían transcurrido varios sainetes dentro y fuera del salón de plenos y los oradores de cada partido iniciaban sus intervenciones en tribuna para ubicarse frente a los nuevos tiempos nacionales.

Transcurrió entonces en el Palacio Legislativo un tiempo que el mandatario tal vez se interesó después por conocer en alguna transmisión diferida , pues él toco tierras sonorenses a las 20:25, en el horario del centro del país.

Y así, quienes hasta hace poco defendían las políticas públicas promovidas por un presidente surgido o aliado de su partido, hoy se rasgan las vestiduras ante el horror de la inseguridad y se escandalizan desde la oposición de lo que en su momento –en el poder– no se atrevieron siquiera a mencionar ni a ver, y no pocas veces propiciaron.

El PAN, que utilizó buena parte de sus 15 minutos en tribuna para continuar su escenificación tragicómica porque no le cumplieron ley y acuerdos para presidir la mesa directiva, se desgañitaba y reclamaba la existencia de violencia e inseguridad, censuraba el creciente desempleo, el desabasto de medicinas y demás.

La respuesta