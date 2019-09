E

n el clásico formato de Informe de gobierno (el primero en términos formales, el tercero en lo que denomina informe al pueblo de México ), el presidente López Obrador divulgó su recuento de logros, avances y pendientes tras nueve meses de despachar en Palacio Nacional. Cumplió con el ritual –político y constitucional–, pero con un mensaje contundente: los conservadores están moralmente derrotados , y el holgado triunfo electoral de 2018 es la manifestación más puntual de ello.

Cifras aquí y allá, más sumas que restas, como es usual en este tipo de actos oficiales, el mandatario presentó un balance de lo hecho hasta ahora –de una u otra conocido en sus mañaneras–, aunque fiel a sus principios dirigió su mensaje principal a un sector que se retuerce, complica, obstaculiza o de plano se aferra para evitar cualquier cambio en el país.

López Obrador refirió: “no dejan de existir, ni queremos que desaparezcan, las protestas legítimas de los ciudadanos, ni los reclamos de nuestros adversarios, los conservadores que se oponen a cualquier cambio verdadero y están nerviosos o incluso fuera de quicio; sin embargo, no han podido constituir, y esto lo celebramos y toco madera, para que no se pueda crear un grupo o una facción con la fuerza de los reaccionarios de otros tiempos. Además, lo digo con respeto, no quiero que se entienda como un acto de prepotencia o una burla, es lo que estoy percibiendo: están moralmente derrotados.

Dijo: “El presidente Juárez tenía una frase: ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’. Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo entre la nueva realidad y el último periodo neoliberal, caracterizado por la prostitución y el oprobio, que se ha convertido en una de las épocas más vergonzosas en la historia de México. Si seguimos actuando en forma ética y aplicando con voluntad firme la política de moralizar la vida pública, nada ni nadie podrá detener la aplicación del principio supremo de la soberanía del pueblo, y el interés nacional se impondrá a los hombres ambiciosos seducidos por el falso brillo de lo material y lo mezquino.