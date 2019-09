L

os lunes, muy de mañana, comienzan a llegar a mi compu los comentarios de los tempraneros lectores que, rumbo al trabajo o la escuela, procuran disminuir la aburrición de su viaje tratando de descifrar los ininteligibles renglones de la columneta de ese día.

Las notas amables, solidarias, las contesto directamente. Las que son contrarias, críticas (nunca me han tocado groseras, afortunadamente), procuro hacerles un campito en la columneta, porque me parece justo compartir espacio tan preciado con quien se toma la molestia, no sólo de la lectura, sino también en ayudarme con su opinión.