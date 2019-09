Además, el decreto dice que las personas humanas (en referencia a las físicas) no podrán comprar más de 10 mil dólares por mes, ni realizar transferencias de fondos de cuentas al exterior de más de ese monto, si se supera esa cifra deberán tener autorización.

Ahora, con la restricción de 10 mil dólares al mes dispuesto por el BCRA, habrá que ver cómo responde el mercado paralelo, al cual seguramente acudirán aquellos que necesitan más dólares, o bien que prefieren no pedir la autorización correspondiente al Banco Central para hacerse de un número mayor del billete verde, señala Ámbito Financiero. Debido a una sangría de divisas se montó apresuradamente este nuevo plan, que se impone a partir de hoy.

Dispuso que no habrá límites para extraer dólares de las cuentas, aunque sí para transferir divisas al exterior, estableciendo un control de cambios para la compra hasta de 10 mil dólares por mes, y dio un plazo de cinco días hábiles para la liquidación de divisas por parte de los exportadores.

El gobierno de Macri se dedicó a desarmar todos los controles a los movimientos especulativos, lo cual terminó en la corrida que conmueve al país desde abril de 2018, cuando se le dijo al presidente que los mercados no estaban dispuestos a arriesgar ni un solo dólar más en Argentina y sus equipos le aconsejaron volver a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Agosto ha sido el peor mes en la gestión del presidente Macri, un recrudecimiento de la crisis que venimos viviendo desde el año pasado y que aún no se ve hasta dónde puede llegar ni cuándo puede terminar , escribe el analista Christian Buteler en Ámbito.

En tanto, mientras continúan aumentando en las encuestas las preferencias en favor del candidato del opositor Frente de Todos, Alberto Fernández, las expresiones populares son cada vez más multitudinarias y creativas. La noche del sábado, un grupo de actrices y actores decidió presentar una función en plena calle Corrientes, la más popular en el centro de esta capital, que terminó convirtiéndose en una multitud bailando y cantando un ya se va , vamos a volver .

También en la ciudad de La Plata, alrededor de 200 mil personas se congregaron alrededor de la Facultad de Comunicación Social, donde la ex presidenta y senadora Cristina Fernández de Kirchner presentó su libro Sinceramente.