Lunes 2 de septiembre de 2019, p. 9

Con el propósito de difundir la poesía entre los jóvenes y apoyar a las nuevas voces, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció a Valeria List con el Premio de Poesía Joven UNAM 2019 por su poemario La vida abierta, que se presentó este sábado en la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, que concluyó ayer.

Valeria List (Puebla, 1990) estudió letras hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM; actualmente cursa la maestría en letras españolas. La vida abierta es su primer poemario.

Me emociona tener por fin una obra terminada que llegará al lector. Que el premio sea otorgado por la UNAM le da mayor exposición y me parece importante que se realice, porque muestra lo que se hace dentro de la universidad.

Decir sentimientos

En entrevista, List reconoce que en la poesía encontró maneras de expresar y de usar el lenguaje que son muy propias de ella . También comparte que los poemas en verso y prosa se pueden llevar a ciertos límites y, a partir de eso, ahondar en ciertos sentimientos.

“En la poesía, la intención no es el argumento ni la trama, sino más bien decir un sentimiento, un estado y hablar en él. A partir de la lengua buscar todas las posibilidades de describirlo; eso es lo que más me ha llamado y me ha apasionado en cuanto a la escritura poética.