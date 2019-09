Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Lunes 2 de septiembre de 2019, p. 9

Atrevido y ameno, así define el poeta regiomontano Diego Flores-Jaime (Monterrey, 1965) su libro Adversarias / Adversaries, que reúne sus obsesiones líricas y, sobre todo, refleja la intensidad de lo que él considera un proceso vital: escribir poesía.

Publicado por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), en una edición bilingüe, el libro sale a la luz dos décadas después del primer título del autor, Alúd de sal (1998), para mostrar a un escritor un poco más maduro, que trata de no perder la frescura de una juventud cuyo eje es la paternidad , dice en entrevista con La Jornada.

El poeta vive en Londres desde 1989; formó parte del proyecto Between Two Worlds / Entre dos Mundos, poetas de ultramar en el Reino Unido, grabado en la British Library. Sus poemas se han publicado en las antologías Home & Away, Diaspora Voices y en Mother Tongues, Non English-Language Poetry in England.

Fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León y en la actualidad trabaja como profesor de español en la University College London. Gracias a esta labor, que ha desarrollado desde hace 30 años, ha logrado, asegura, que prácticamente la mitad del sureste inglés hable nuestra lengua.

La poesía, añade, “prácticamente me eligió desde niño y no al contrario. Es decir, siempre ha estado ahí el impulso, la necesidad de escribir poemas. Durante los recientes 20 años mis amigos me preguntaban qué pasaba con mi escritura, les decía: ‘ahí está, sólo que no tengo tiempo’. El pretexto era que tenía que cuidar a mis hijas.

“Sucedía que cuando eran pequeñas me daba una culpa tremenda no pensar en ellas, de repente decía: ‘han pasado tantas horas y no he pensado en mis hijas’. Ahora que son jóvenes mujeres y están bien, no puedo seguir la broma de echarle la culpa a las chicas, así que comencé a trabajar con apuntes de años y terminé de escribir el libro.