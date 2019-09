El cáñamo y la mariguana tienen beneficios medicinal, pero la segunda es un sicotrópico. La mariguana tiene una cantidad alta del sicotrópico THC y el cáñamo industrial la cantidad que tiene de THC total es menor a 0.3 por ciento, son plantas diferentes que se pueden usar para cuestiones diferentes, pero la regulación no hace diferencia, las prohíbe a las dos. Aunque ya se empieza a mencionar un poco más al cáñamo. Hay una iniciativa del PT, que se debe analizar y enriquecer .

Urge legislar en materia de cáñamo, a fin de que esta planta que no es sicotrópica pueda ser sembrada y utilizada comercialmente en sus diversos usos, tanto medicinal como industrial, consideró Raúl Elizalde, padre de la niña Grace, la primera paciente que tuvo acceso en el país a la cannabis medicinal.

Negocio estimado en 22 bdd para 2022

El cáñamo industrial crece al aire libre en Estados Unidos, en Europa y en Canadá; en países tan regulados en cuestión de drogas como China se siembra, y en México no podemos tener una diferencia entre cáñamo y mariguana, imagínate lo absurdo que es eso. Es ridículo que el país que regula la política de drogas pueda sembrar cáñamo, y nosotros no. Si no lo hacemos ellos se van a quedar con el negocio que está estimado en 22 billones dólares para 2022 .

Leopoldo Rivera, integrante de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis y del comité organizador de la ExpoWeed, subrayó también que son variedades diferentes de la misma especie, y no deberían mezclarse, pero en México están prohibidas las dos, aunque el cáñamo no es sicoactivo .