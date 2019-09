Ahora bien, la Constitución no puede prever las formas que adoptarán en un proceso incesante los esfuerzos de los trabajadores para obtener su independencia política, ni los organismos que ellos crearán en esa lucha. Por eso no puede ser aplicada rígidamente ni servirle a nadie como cachiporra para reprimir una expresión legítima de la sociedad.

Sin la autorganización popular no es posible aumentar la autoestima, la audacia y capacidad individual y colectiva, elevar el nivel general de conciencia, lograr experiencia colectiva y solidaria de gestión de los asuntos comunes, eliminar cualquier germen de corrupción. Sin plena democracia y experiencia de poder popular, ninguna transformación social de fondo es posible. Si no se imponen todos los derechos democráticos, es imposible la superación del capitalismo y la misma palabra democracia (gobierno de demos, el pueblo)se convierte en una voz vacía, en una burla.

El pueblo no está para aplaudir, votar lo que le presentan ni acatar el orden porque los trabajadores y oprimidos de todo tipo, partiendo de sus necesidades, deben crear su propio orden nuevo, presentar múltiples opciones de desarrollo discutidas libremente en asambleas populares, hacer sus propias experiencias de gobierno.

México es una nación capitalista dependiente que vive en un mundo capitalista unificado y está junto a un imperio decadente y agresivo que tiene ganas de anexarlo. En el gobierno mexicano hay gente honesta y valiosa mezclada con mucha lacra emigrada del PAN, PRI, PRD, de las sectas evangelistas y otras yerbas malas. Ese gobierno pretende dirigir el Estado, que se rige por las leyes económicas del capitalismo y, en realidad, es manejado por las grandes fuerzas económicas y por las fuerzas armadas que toleraron de mala gana a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su gobierno y esperan que éste haga el trabajo sucio y desmoralice y desorganice a las de-cenas de millones de personas que habían comenzado a levantar a cabeza y rebelarse. La otra parte del Estado –los oprimidos, que podrían hacer de contrapeso a esas fuerzas vivas de la conservación y la opresión– no cumple ese papel porque o es adormecida por el gobierno o es cachiporreada por los militares bautizados como Guardia Nacional o es reprimida por AMLO con sus tomas de posición, como en el caso de Huexca y Samir Reyes o en el de las conversaciones con las autodefensas. Recordemos que en nombre de la Constitución Madero reprimió a Zapata, apoyándose en el Estado porfirista y el resultado fue la dictadura de Huerta preparada en la embajada de Estados Unidos

Tampoco puede haber un rincón anticapitalista en una región de México o para una parte de su población si no se lucha por un cambio de sistema en todo su territorio en el combate por la eliminación del capitalismo en todo el planeta. O sea, si no se unen las fuerzas anticapitalistas, si éstas no crean un sistema de comunicaciones radiales, televisivas e impresas que sea independiente del Estado y abierto a todas las fuerzas revolucionarias, y si no se hace política educando, analizando cada medida del gobierno, cada noticia económica, cada acontecimiento importante a escala mundial.

El autismo político o indigenista es el camino seguro al aislamiento y la derrota. Por eso es urgente que los anticapitalistas se reúnan en una convención y se organicen si quieren influir sobre los votantes anticapitalistas de Morena que están mordiendo el freno.

