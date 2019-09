Tengo testigos de quién se llevó a mi hijo, quién pagó el dinero, y fuimos a la policía ministerial de Zacatecas, a la Fiscalía General del Estado (FGE), les dimos toda la información y no hicieron nada. El responsable de la desaparición de mi hijo sigue libre, no hay justicia, lo único que nos queda es esperar la voluntad de Dios , expresó.

Zacatecas, Zac., En Zacatecas, a pesar de que llegó la Guardia Nacional no ha cambiado nada, sigue la matazón y los desaparecidos, pasan los meses y nomás nada, no vemos un cambio , afirmó la madre de Juan Antonio Guerrero Lozano, joven desaparecido desde el 27 de junio de 2014, a quien su familia recordó la tarde del viernes, como a otras víctimas, en la capital zacatecana.

El pasado viernes, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, decenas de familiares que buscan a sus hijos, hijas, padres o hermanos, se concentraron en el parque De las Personas Desaparecidas –en homenaje inicialmente a los 43 estudiantes de Ayotzinapa–, ubicado en la capital del estado.

Ahí colocaron mantas con decenas de imágenes; además se ofició una misa y hubo un breve convivio entre las familias procedentes de varios municipios.