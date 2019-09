Hay grupos de secuestradores que no tienen experiencia (y que ahora están integrados por familias completas), son primerizos por así decirlo y llevan a cabo acciones que derivan en privaciones de la libertad de muy poco tiempo.

–Antes se decía que en la escala delictiva lo más alto era formar parte de un grupo dedicado al narcotráfico, y que estos delincuentes comenzaban robando espejos y otras piezas de coche. ¿Esto no significa un retroceso?

El fenómeno del secuestro es un problema que viene derivado de otras actividades delictivas como el robo de combustible y narcotráfico. Hoy no existen grandes bandas, complejas, como existían hace 20 años.

Actualmente los secuestros son realizados por integrantes de grupos delictivos dedicados a otras actividades, como son robo de combustible (huachicoleo) y narcotráfico; ya no existen grandes bandas dedicadas a este ilícito como hace 20 años y las entidades más afectadas son Veracruz y el estado de México, afirmó Víctor Hugo Enríquez García, titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).

Por eso la Conase va a reforzar la investigación y la capacitación, ya que lo más importante es que se realice la detención y se lleven a juicio a los responsables.

–¿Qué estadísticas tiene de secuestro en el país?

–Ha ido ligeramente a la baja. En el periodo del 1º al 28 de agosto de este año hubo 64 víctimas liberadas y 124 detenidos, lo cual nos da un número del doble de detenciones por cada víctima liberada.

Proyectos

–¿Cuál sería uno de los proyectos a desarrollar en la Conase?

–Avanzar de un órgano administrativo eminentemente, a uno que coordine las acciones operativas a nivel nacional y que se incrementen las actividades en materia de análisis, investigación y de operación a escala nacional con todas las unidades que combaten el secuestro a nivel estatal.

“Para ello se impulsarán modificaciones legales que le den el sustento jurídico a la Conase y estar en posibilidades de coordinar las acciones de diversas instituciones de seguridad.

“Existe el compromiso e interés a nivel nacional para que todas las unidades antisecuestro (32 estatales) tengan mayor apoyo y capacitación. La Conase se va a encargar de darles capacitación y se hará conciencia en cada una de las fiscalía de la importancia que tiene el reforzamiento de dichas unidades.

“Nosotros intervenimos en todos los procesos de entrenamiento y adquisición que realizan las unidades, y buscamos hacer conciencia en las fiscalías porque hay entidades donde a lo mejor no tienen tanta incidencia delictiva y por ello se descuida un poco el tema, pero ello no quiere decir que no tengan que estar preparados.

Ahora se les está ofreciendo todo el apoyo en cuanto a investigación de campo y análisis, además de proporcionar grupos operativos para el rescate de víctimas cuando sus unidades no cuenten con los equipos de manera inmediata.

De acuerdo con cifras de incidencia delictiva reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del pasado 20 de agosto, de diciembre de 2012 a julio de 2013, en comparación con diciembre de 2018 a julio de 2019, se registró una disminución de 11 por ciento en secuestros.