▲ El panista Juan Carlos Romero Hicks alegó incumplimiento de entregarles la dirección de la mesa directiva. Foto Luis Castillo

En cinco minutos ocurrió la votación. 259 diputados de Morena, PT y PES rechazaron a Azuara; 169 del PAN, PRI, MC, PVEM, PRD y los independientes dieron su apoyo; mientras cinco se abstuvieron: Leticia Aguilar, Lidia García, Laura Imelda Pérez, Miguel Acundo y Eudoxio Morales.

La sesión se realizó así con 437 diputados, con 63 ausencias; de éstas, más de la mitad de Morena, con 36. Y entre ellos, Tatiana Clouthier, Sergio Mayer, Javier Salinas, Irineo Molina, Lizeth Noriega, Juan Ríos, Maximiliano Ruiz, Anita Sánchez, Gabriel Varela, Simey Olvera y Corina Villegas.

Una vez que ocurrió la votación que sepultó la testimonial oposición, Porfirio Muñoz Ledo intentó concluir la sesión. Anunció que, al no alcanzarse la mayoría calificada, la presidencia que él encabeza continuará hasta el 5 de septiembre, mientras se busca un acuerdo entre las fuerzas políticas.

Juan Carlos Romero Hicks solicitó la palabra en la tribuna y el ex embajador de México se lo concedió. Desde la bancada panista comenzó a hacer el coro: ¡Espurio, espurio, espurio! Muñoz Ledo les respondió lacónico: “Gracias, señores…”

Junto a Romero Hicks, todos los panistas se encaramaron en torno a la tribuna de la cámara, con cartulinas en alto en las que se leía: Morena No Cumple . El ex gobernador de Guanajuato tildó de ilegal la votación aplastante: Hoy, lamentablemente Morena no cumplió, no cumple la ley y no cumple el acuerdo político. Es lamentable.

Los panistas derrotados la emprendieron contra el experimentado político con una combinación del soez grito de futbol y aquel calificativo que la oposición de izquierda siempre le endilgó a Felipe Calderón Hinojosa: Eeeeeee espurio!

Del lado de la mayoría morenista, el respaldo a Muñoz Ledo llegó un poco tarde, pero fue reactivo, con un “¡Porfirio, Porfirio, Porfirio…” Y Porfirio, veterano político, se incorporó de la curul de la presidencia y con el brazo derecho extendido, cual torero en su mejor tarde, subió el brazo y agradeció a su público.