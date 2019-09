¿Cómo ha evolucionado la deuda? (Vicente) Fox dejó 1.7 billones de pesos; (Felipe) Calderón la aumentó a 5.2 billones, más de 200 por ciento, y Enrique Peña nos dejó una deuda de 10 billones de pesos. Nada más para pagar intereses de esa enorme deuda tenemos que destinar 650 mil millones de pesos . Posteriormente, anunció que en el presupuesto de 2020 no se tiene contemplado contraer más deuda.

Ataviado con un collar de esferas de vidrio soplado elaborado en Chignahuapan, comunidad que depende de la fabricación de este ornamento navideño, López Obrador abundó en el replanteamiento de la conducción del país: “¿Qué significa esto? Que no tenemos necesidad de aumentar impuestos ni crear nuevos impuestos, ni gasolinazos, ni endeudar al país. No hemos aumentado la deuda.

“Se robaban el dinero hasta de las medicinas; había tres empresas favoritas que abastecían 70 por ciento (de las compras gubenamentales). Por eso hay una campaña ahora de que los niños están muriendo. Ni siquiera las farmacéuticas, sino los coyotes, porque hasta los políticos vendían las medicinas. Dijimos ‘se acabó y pueden recurrir a cualquier campaña, pero no vamos a dar ni un paso atrás, se acaba la corrupción, ya van a dejar de robar’”.

Durante un encuentro con el personal médico del hospital rural y la comunidad de Chignahuapan añadió: por eso celebramos que estemos acabando con la corrupción y que no tengamos problemas mayores, que no se haya podido agrupar un movimiento de resistencia reaccionario, conservador, en contra de lo que estamos haciendo , porque la corrupción todo lo destruye .

Con estos niveles, advirtió López Obrador, ya no podemos seguir endeudando al país, se va a mantener; no vamos a incrementar esa deuda. Hasta ahora no hemos aumentado e incluso está por debajo de como la recibimos , dijo.

Largo discurso interrumpido por un joven quien dijo ser estudiante de bachillerato a distancia, proyecto que había sido cancelado por el gobierno del estado en detrimento de más de un millar de alumnos. No le venimos a pedir que nos dé una beca como como a los ninis, solamente queremos seguir estudiando.

Una referencia que desautorizó el Presidente: lo único que no me gustó es el tono despectivo a los ninis. Ese es un gran programa, el de Jóvenes Construyendo el Futuro .

En lo que fue otra de sus giras de verificación del estado en que se encuentran hospitales rurales, en ambas comunidades describió la acciones para restructurar el sector salud que, de entrada, reiteró, obtendrá un incremento de 40 mil millones de pesos. Serán destinados en cuatro ejes: garantizar suministro de medicamentos, mejorar la infraestructura, ampliar la planta de médicos y enfermeras e iniciar el proceso de basificacion de los 80 mil trabajadores que están en condiciones de pago por honorarios.