n el comedor, que también funciona como taller de costura, Minerva apaga la máquina eléctrica y retira de la mesa el lote de blusas que aún debe terminar. Sobre la superficie despejada pone los cuadernos que le pidieron en la escuela a su hijo Daniel y los coteja con la lista que le dio la maestra Patricia:

–Modelo francés, uno; profesional, uno; marquilla, dos; de cuadro chico, tres; de cuadro grande, tres... La verdad no sé para qué les piden a los niños tantos cuadernos que luego se quedan con un montón de hojas en blanco.

–¿Todavía te vas a tardar mucho? –le pregunta Héctor desde la habitación que comparten con Daniel.

–Creo que sí: ni siquiera he empezado a forrar los cuadernos. Tú ya duérmete, mi amor, porque mañana te toca irte a las cinco a La Merced.

–¿No puedes dejar los forros para otro día?

–Prefiero ponerlos de una vez y dedicarme mañana a las blusas que me faltan. Quiero entregárselas a Cayetano el martes para que me pague, porque con tanta compra fue mucha gastadera, y eso que nos fuimos sobre lo más baratito. La mochila a trescientos estuvo bien, ¿no?

–Sí, perfecto, pero ven a acostarte. Mañana en la tarde me encargo de los cuadernos.

–No, gracias. Así está bien, además me gusta forrarlos. Duérmete y ya no hables para que no despiertes a Daniel. –Minerva sonríe enternecida: –Pobre, todavía no se acostumbra a las desmañanadas. Hoy que lo llevé a la escuela iba bostece y bostece, arrastrando la mochila. Me pareció pesadísima y eso que no llevaba ni la mitad de los útiles. A mí no me gusta que los niños carguen tanto: se me hace que pueden volverse jorobados. ¿Tú qué crees? –Minerva no obtiene respuesta: –Este ya se durmió, y ¡qué bueno! Mañana necesita madrugar.

II

Bajo la escasa luz del foco ahorrador Minerva contempla satisfecha el altero de cuadernos recién forrados, con sus respectivas etiquetas que llevan el nombre completo de su hijo y el grado que cursa. Lo relee todo, concentrada, y apenas escucha la pregunta de Héctor:

–Mine, ¿ya terminaste?

–Sí y acabo de darme cuenta de una cosa increíble: nuestro niño, nuestro hijo, es ya un muchachito que va a tercero. Me parece que fue ayer cuando lo llevé por primera vez a la escuela. Aquel lunes pensé que Daniel iba a llorar cuando lo dejara solito, pero se quedó contentísimo, creo que de ver a tantos niños, y fui yo quien lloró toda la mañana como una Magdalena. Al verme te reíste de mí.