A

casi dos meses de la elección presidencial, el escenario en Bolivia está cada vez más despejado. Al analizar el contexto de un proceso electoral, si bien es importante atender a cuestiones coyunturales que siempre emergen con un impacto relativo imposible de anticipar, lo fundamental es identificar las tendencias en las preferencias de los electores, así como el mapa de sensaciones vigente en la opinión pública. Es cada vez más habitual observar una gran proliferación de datos de una u otra encuesta sobre el porcentaje de votos que obtienen los candidatos en una contienda electoral, como si de tratara de una carrera de caballos. Sin embargo, la clave de un estudio riguroso siempre reside en la coherencia entre la cifra de intención de voto y otras variables que dan una panorámica sociológica y política más amplia.

Según la última encuesta de Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), realizada a escala nacional con una muestra representativa de 2 mil entrevistas presenciales en el ámbito rural y urbano, en Bolivia predomina un clima de sensaciones positivas respecto de la situación nacional. Casi un tercio de los bolivianos sienten esperanza, la principal sensación en orden de importancia, seguida de confianza (14 por ciento). Esto es justamente lo contrario de lo que está ocurriendo en la Argentina de Macri donde el enojo y la angustia son los sentimientos mayoritarios según otra encuesta de Celag de julio. Dicho de otro modo: en Bolivia, el clima en el que se dan las elecciones está absolutamente disociado del intento de algunos voceros de la oposición por presentar el país al borde de una hecatombe.

Siguiendo la misma fuente, hay que resaltar que 54 por ciento de los bolivianos tiene una imagen positiva del presidente Evo Morales; misma proporción que manifiesta tener sentimientos positivos hacia su persona (confianza, respeto y afecto). Además, tras 13 años de mandato, la evaluación positiva de su gestión es de 72 por ciento, siete puntos más que en el mes de marzo de 2018. Esta valoración en favor del actual presidente contrasta con las opiniones de la ciudadanía sobre los sectores de la oposición: dos tercios de los bolivianos tienen sentimientos negativos sobre las peleas de la oposición (angustia, cansancio y enojo). O visto con otro dato de la misma encuesta Celag: sólo 37 por ciento evalúa positivamente su desempeño (el de la oposición).

No obstante, hay que remarcar que la oposición no es monolítica y, por tanto, es pertinente descifrar qué es lo que ocurre en su interior. Se percibe que la candidatura de Carlos Mesa se estanca en un techo electoral en torno a 37 por ciento (proporción que manifiesta que podría llegar a votarle) y decrece en imagen positiva (pasa de 35.2 a 28.6 por ciento). En consonancia con su techo electoral, sólo despierta 39 por ciento de sentimientos positivos, mientras entre decepción y rechazo, acumula 42.3 por ciento. Por su parte, la candidatura made in Santa Cruz, de Óscar Ortiz, se asienta y mejora su posicionamiento en todos los indicadores alcanzando un alto nivel de conocimiento, cuestión que hasta hace pocos meses era su principal debilidad. Su imagen positiva crece de 15.2 a 23.1 por ciento y aumenta significativamente su techo electoral pasando de 12.5 a 28.7 por ciento. Y en comparación con Mesa, en lo que concierne a decepción y rechazo, su valor es mucho menor (33 por ciento).