Afp, Europa Press, Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Domingo 1º de septiembre de 2019, p. 21

Londres. Decenas de miles de personas participaron ayer en más de 50 de manifestaciones en Reino Unido para denunciar el golpe de Estado del primer ministro Boris Johnson, tras su decisión de suspender el parlamento dos semanas antes del Brexit.

De Manchester, en el noroeste de Inglaterra, a Edimburgo, en Escocia, pasando por Belfast, en Irlanda del Norte, la organización antiBrexit Another Europe is Possible (otra Europa es posible) convocó más de una treintena de concentraciones bajo el lema Paren el golpe de Estado .

La mayor protesta comenzó a mediodía en Londres, frente a la residencia del primer ministro en Downing Street, donde una multitud coreaba ¡Boris Johnson, vergüenza! , mientras ondeaban banderas europeas.

En las pancartas se podían leer frases como Los demócratas no amordazan a la democracia o ¡Despierta, Reino Unido! O bienvenido a la Alemania de 1933 .

“Boris Johnson no debería decidir sobre lo que le sucede al Brexit. Ha privado al parlamento del poder de decisión, lo que no es democrático”, declaró a la Afp Bernard Hurley, un manifestante de 71 años.

La concentración se vio brevemente perturbada cuando una decena de hombres de cabeza rapada y con la bandera británica irrumpió entre la multitud, escoltados por la policía, al grito de “¿Qué queremos? ¡El Brexit! ¿Cuándo lo queremos? ¡Ahora!”.

El movimiento Momentum, el ala más izquierdista del opositor Partido Laborista, llamó a ocupar los puentes y bloquear las carreteras .