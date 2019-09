Explicó que como parte de la investigación acreditaron que Lidia Arvizu sustrajo el dinero en efectivo que se generaba, sin entregar a los asociados los intereses prometidos; recordó que en abril de 2016, la ex directora de la caja de ahorro fue aprehendida y vinculada a proceso penal.

Con base en engaños la señora obtenía capital que debía ser ahorrado y redituaría en un crecimiento en forma de inversión, lo cual no sucedió, ocasionando así un perjuicio patrimonial a los ahorradores (inscritos en la caja popular) , señaló la fiscalía.

Dolores Hidalgo, Gto., Lidia Arvizu, la ex directora de la Caja Popular Progresa en el municipio de Dolores Hidalgo, quien defraudó a unos mil socios de esa institución de ahorro, fue sentenciada por un juez a 10 años de prisión y a pagar 116 millones de pesos por el delito de administración fraudulenta, informó la Fiscalía General del estado (FGE).

Además se le impuso el pago de 116 millones de pesos en favor de las víctimas , precisó la FGE.

Recordó que en marzo de 2015, la representante de los afectados, Mary Carmen Soria Narváez, se manifestó durante el informe del entonces gobernador, el panista Miguel Márquez Márquez, para denunciar que (la entonces) Procuraduría General de Justicia no investigaba las denuncias de los socios defraudados.

Soria Narvéz se plantó en el acceso del auditorio del estado con una cartulina que decía: “Guanajuato no va por el camino correcto, está herido por la corrupción.