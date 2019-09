Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 1º de septiembre de 2019, p. 23

Puerto Vallarta, Jal., La zona metroplitana de Guadalajara enfrenta degradación ambiental, pérdida de calidad de vida y la existencia de por lo menos 210 mil casas abandonadas, situación que genera mayor inseguridad, reconocieron autoridades estatales y alcaldes que asistieron a la reunión de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo de Vivienda (Canadevi) Jalisco, en este puerto.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez afirmó: Hoy estamos viviendo los efectos nocivos de una política nacional de vivienda que moldeó la actual estructura urbana de la ciudad , y a pesar de que hay situaciones positivas este modelo nacional generó un crecimiento urbano absurdo e irracional .

Agregó: En Guadalajara ocasionó una dispersión y un crecimiento horizontal llevando el desarrollo urbano a zonas que no tenían servicios, no tenían transporte, no había nada. La estructura cedió a partir de la lógica inmobiliaria .

Actualmente, dijo, la edificación de casas disminuyó en la zona metropolitana, misma que enfrenta falta de agua.