–Este musical nos ha dado una lección, no sólo a mí, sino a todos los productores de teatro en México que nos quejamos de que hay poca asistencia a las funciones. Demostró que cuando te arriesgas, sales de tu zona de confort y propones algo diferente, el público llega.

“Esperaba éxito con este musical, aunque no a tal grado. Pensé que iba a funcionar, pero lo que está pasando está fuera de lo normal. Nadie del equipo creativo ni de los actores lo habían previsto. Lo relevante es que se puede tener la mejor publicidad y todo lo que quieras pero si el espectáculo no gusta se va para abajo.

Convencido de que este montaje marca un parteaguas, Gou detalló en entrevista los motivos para traer a esta época a Jesús de Nazaret luego de comprar los derechos: “Cuando hablé con el personal de Andrew Lloyd Webber me preguntaron qué iba a hacer para que un Jesucristo antiguo funcionara en la actualidad.

Gou explicó sobre la ópera rock: Se fusiona un gran concierto con uno de los musicales más hermosos que se han escrito, en el cual se hace coincidir el capítulo más significativo de la historia de la humanidad con inquietudes de hombres y mujeres del siglo XXI .

Subrayó: Esta no es un comedia musical, es una ópera rock; fue creada para ser presentada en una arena para 20 mil personas. Andrew Lloyd Webber soñó que tuviera un formato de concierto. De hecho, logró hacerlo en la arena O2 de Londres, donde estuvo sólo tres días, con Alice Cooper en el papel de Herodes, entre otros famosos artistas .

La idea original, sintetizó, es unir el concierto, estrellas de pop y rock así como contar completa la historia de Jesucristo en voz y bajo la óptica de Judas Iscariote.

Después de este montaje, Gou, sabe que no todos son un Everest , pero estrenará el musical Sugar el 12 de octubre en el Teatro de los Insurgentes, además de Hoy no me puedo levantar, en enero, y continúa con El tenorio cómico, el homenaje a Michael Jackson en Forever y Pica Pica, dedicado a los niños.

A pesar del éxito que ha logrado, un aspecto preocupa a Gou, quien, en nombre de un grupo de productores, mantiene un diálogo amable con autoridades del gobierno capitalino para que se aplique en el teatro como desde hace 20 años, el subsidio que hemos tenido en el impuesto de espectáculos públicos, que es 8 por ciento de las taquillas .

Confió: Estamos a la espera de una respuesta favorable porque ese porcentaje significa nuestras utilidades; en caso de que fuera negativa, el teatro en México estaría en peligro .