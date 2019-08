David Brooks

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 34

Nueva York. Greta Thunberg se sumó a cientos de jóvenes en la huelga climática semanal frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en esta ciudad, parte del movimiento de Los viernes por el futuro que ella inspiró alrededor del mundo hace un año.

Thunberg, invitada para participar en una cumbre sobre cambio climático por la ONU el 23 de septiembre –donde hablará– que se realizará como parte de las actividades anuales de la Asamblea General, participó con los jóvenes en su protesta exigiendo acción inmediata para frenar el cambio climático y rescatar el futuro de ésta y las próximas generaciones.

La sueca de 16 años acompañó a dos compañeras neoyorquinas, Alejandra Villaseñor (de 14 años) y la mexicana Xiye Bastida (17 años), quienes han impulsado este movimiento aquí desde finales del año pasado, en una breve marcha de varios cientos y un mitin con mini discursos. Villaseñor denunció que nuestros líderes deberían haber optado por nuestro futuro en lugar del dinero e insistió en que este movimiento era para rescatar el futuro de todos.

Mientras continuaba la concentración, las tres jóvenes cruzaron la Primera Avenida para ingresar al edificio del secretariado de la ONU al aceptar una invitación para reunirse con la presidenta de la Asamblea General, María Fernanda Espinosa. Thunberg le expresó a Espinosa: espero que esta cumbre sea un tipo de parteaguas, donde la gente empiece a entender lo que en verdad está ocurriendo y afirmó que este movimiento continuará aplicando presión sobre los gobiernos del mundo que se reúnan aquí.