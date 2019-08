Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Reportera Y Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 33

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a las tres empresas que monopolizaban gran parte de las ventas de fármacos deestar detrás de las campañas de que se están muriendo los niños porque no hay medicinas para el cáncer .

De gira por Veracruz, el mandatario señaló: Claro que están molestos, porque tenían una mina de oro , y recordó los excesos cometidos en el esquema de adquisición de medicamentos en el que se invertían 90 mil millones de pesos . A esas tres empresas –cuyos nombres no mencionó– dijo que se les investiga por el influyentismo que tenían para controlar 70 por ciento de la venta de medicinas.