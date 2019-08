E

n artículos anteriores he planteado la importancia que tiene para los docentes el conocimiento del cerebro, para mejorar de manera sustantiva el sistema educativo nacional, elevando las capacidades de desempeño, de conocimientos y de habilidades de los maestros y estudiantes del todos los niveles, despertando la creatividad, la imaginación, la curiosidad y la intuición desde una edad temprana.

En las décadas recientes los avances logrados en el campo de las neurociencias, con el apoyo de la biología, la antropología, la sicología, la lingüística y la inteligencia artificial, han abierto enormes posibilidades para la medicina y la siquiatría e igualmente para la educación. Sin embargo, nada de esto es hoy utilizado en el sistema educativo mexicano y seguramente en los sistemas educativos de otras naciones.

Sin dudar que hoy en día algunos profesores e investigadores de nuestra nación han estudiado estos temas, sin embargo los resultados logrados son reducidos por varias razones: la literatura existente sobre el tema se encuentra en revistas y libros de carácter médico y por ello de difícil acceso para los maestros, no obstante, las enormes cantidades de recursos económicos dedicados por los países europeos a la investigación del cerebro y a la difusión de los resultados logrados, mientras en nuestra nación, el tema no forma parte de los planes de estudio de las escuelas normales, de las escuelas de educadoras, de las universidades pedagógicas, ni de las facultades de pedagogía de las universidades públicas y privadas, siendo igualmente grave que los profesores que actualmente imparten clases en escuelas de todos los niveles educativos no tengan acceso a cursos de actualización sobre los temas relacionados con el funcionamiento del cerebro en los procesos de aprendizaje.

Ante esta situación, en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (ILCE), hemos tomado la decisión de ofrecer un diplomado sobre el funcionamiento del cerebro en los procesos de aprendizaje, orientado a los docentes de prescolar, de educación básica y de media superior, e igualmente a los padres de familia con hijos pequeños en la escuela, esperando que este esfuerzo nos permita comenzar a incidir en una mejora palpable de los niveles de desempeño, en aquellas escuelas y regiones de nuestro país donde nuestra propuesta sea aceptada por las autoridades educativas y la población en general. Para ello, el diplomado que hemos diseñado, será impartido utilizando una plataforma tecnológica de última generación, que nos permita conformar una comunidad de aprendizaje sustentada en Internet, con la cual nuestros instructores (facilitadores) estarán presentando las ideas y conceptos que constituyen el contenido del diplomado, apoyándose para ello en imágenes, videos y laboratorios virtuales en diferentes campos de la ciencia, ofreciendo un ambiente interactivo para los participantes e instructores, el cual será asequible en todo el territorio nacional, permitiendo su acceso desde las instalaciones escolares y desde los hogares de las personas interesadas. Con este proyecto estaremos dando inicio a un conjunto de actividades orientadas a constituir una unidad de estudio e investigación en torno al estudio del cerebro y sus mecanismos de aprendizaje, esperando contar con el apoyo del Conacyt, con el propósito de contar en un futuro cercano con investigadores de las neurociencias, que nos permitan enriquecer y actualizar continuamente el diplomado, partiendo de la contratación de jóvenes que hoy estudian estos temas, en las universidades líderes en este campo de investigación.