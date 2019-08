Georgina Saldierna

Enviada

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 14

Guadalajara, Jal., El Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) cerraron filas y acordaron caminar en unidad para que no se afecte el sistema nacional de elecciones.

El acuerdo se logró luego de que la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, criticó a los órganos autónomos por no ajustarse a la política de austeridad e incluso interponer amparos para mantener sus sueldos.

Acatarán fallo de la SCJN

Lorenzo Córdova Vianello, presidente consejero del INE, respondió a Sandoval que la dependencia que ella encabeza no tiene competencia sobre el órgano electoral dada su autonomía y que en el caso del litigio por los salarios acatarán lo que determine la Suprema Corte deJusticia de la Nación (SCJN) y no una funcionaria que no tiene atribuciones respecto al instituto.

Al ser entrevistado sobre los dichos de Sandoval antes de participar en el seminario Construcción de ciudadanía, interculturalidad y los desafíos democráticos, puntualizó: No me meto donde no tengo competencia: yo no tengo competencia sobre la Función Pública, como la Función Pública no tiene competencia sobre un órgano autónomo .

Ya en el encuentro y junto al presidente magistrado del TEPJF, Felipe Fuentes Barrera, Córdova Vianello aseveró que los actuales no son tiempos fáciles y no lo serán en el futuro.

En medio del debate sobre el presupuesto para el próximo año y la posibilidad de reducir las partidas destinadas tanto al tribunal como al INE, consideró que es momento de mandar un mensaje de unidad hacia afuera y dentro del sistema nacional de elecciones.

Destacó que ambas instituciones son tripulantes de un mismo barco que hay que cuidar y que ha permitido a la sociedad mexicana tener elecciones donde está garantizado el ejercicio del voto libre.