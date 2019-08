Hablar de un sistema penal acusatorio significa hablar de un sistema bien engranado, donde se articulen quienes participan en los procesos penales. Si el engranaje no se da, el sistema no funciona, y menos si no hay asesores jurídicos profesionales.

Para Enrique Díaz-Aranda, moderador del foro efectuado en la Udlap Jenkins Graduate School, las leyes no sólo se deben interpretar gramaticalmente. El litigante debe hacer valer ante el juez la no prisión preventiva, porque la libertad es un derecho humano.

Presidente de la Comisión de Derecho Penal de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Díaz-Aranda resaltó que esclarecer los hechos, castigar al culpable y proteger a la víctima es obligado, pero vincular a alguien a proceso implica tener todas las pruebas.

A su vez, Sergio García Ramírez, ex procurador general de la República, afirmó que el anhelo de justicia, seguridad y bienestar viene de siglos atrás y no se ha podido realizar. En 25 años la Constitución se ha modificado muchas veces en materia penal, pero no estamos satisfechos con los resultados. Las normas jurídicas están bien, pero la realidad está por encima de ellas, porque aunque no queramos la realidad sí existe.

El jurista y catedrático Roy Mena sostuvo que la gente joven va a sacar adelante este sistema de ­justicia.