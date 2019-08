Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 10

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el mensaje que el jueves dio a las bancadas de Morena en el Congreso, de que el que no tiene principios, el que no tiene ideales, el que es un ambicioso vulgar no debe dedicarse al noble oficio de la política, se debe ir al carajo , no tiene dedicatoria para nadie, es de aplicación universal .

Aclaró que la definición de “‘al carajo’ no es tan fea, tan grosera… A los marinos, cuando se portaban mal, los mandaban a una especie de canastilla en lo alto (del mástil) que se conocía como el carajo”. Ayer en conferencia de prensa, también dijo que “crímenes horrendos, como el de Coatzacoalcos no sólo tienen que ver con un acto delictivo, sino estamos hablando de un comportamiento desquiciado y gente seguramente dominada por la droga .

Insistió que busca disminuir el consumo de estupefacientes, y resaltó la tarea del gobierno de informar, orientar, concientizar. Por ejemplo, decir que la mayor parte de estas drogas químicas tienen raticida .

Acerca de la reunión con las bancadas de Morena, mencionó que ahora “irse a Palenque (en referencia a la quinta La Chingada) ya está permitido por la Real Academia, nada más que yo no lo digo así –a veces–, pero está permitido”.

Para contextualizar sobre el término al carajo , refirió que a veces revisa el significado de palabras que dan maestros en las redes sociales, tras recordar que antes se recurría al diccionario, el amansaburros se le llamaba, dijo.

“Carajo o ‘al carajo’ tiene que ver con la navegación, con el mar, con lo marino, entonces, “‘vete al carajo’ es ‘te vas castigado’, vete a la canastilla, arriba. No es grosería”.