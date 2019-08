Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador enviará este primero de septiembre al Congreso de la Unión, como iniciativa preferente, la ley de amnistía, que beneficiará a personas que se encuentran en prisión por delitos menores, que por fallas en el sistema judicial no han tenido el debido proceso o que por carecer de recursos económicos no han contado con un abogado. No se trata en forma alguna de amnistiar a narcotraficantes u otros integrantes de grupos criminales, aclaró el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño.

Al ser entrevistado en el Senado, luego de participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, adelantó algunos puntos de esa ley de amnistía que el presidente López Obrador dará a conocer este domingo y mandará al Congreso para ejercer su facultad constitucional de remitir al inicio de cada legislatura una iniciativa preferente.

La ley de amnistía propuesta, detalló, beneficiará a los indígenas presos en las cárceles del país que se encuentran recluidos por no hablar español, ya que en sus procesos judiciales no contaron con defensores que hablaran sus lenguas. Se estima, precisó el titular de Seguridad Pública, que hay 7 mil presos indígenas y el Estado mexicano sólo cuenta con 25 traductores.