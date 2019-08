Rosa Elvira Vargas, Fernando Camacho y Laura Poy

Periódico La Jornada

Sábado 31 de agosto de 2019, p. 5

En siete años, el número de periodistas y defensores de derechos humanos bajo el amparo del mecanismo de protección del gobierno federal ha crecido 2 mil 400 por ciento. En 2012, cuando se creó ese instrumento, tenía 40 y hoy tiene registrados a 976. En los nueve meses de esta administración han sido asesinados 15 comunicadores y 24 luchadores por las garantías individuales, informó el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas.

Más tarde, durante la firma de un convenio de colaboración entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CMBP), al abordar los desafíos en la defensa de los derechos humanos y las garantías de quienes enfrentan delitos graves, como la desaparición forzada, reconoció que en los meses que llevan en el gobierno federal seguimos enfrentando resistencias e incluso intereses que van en contra de los derechos de las víctimas .

Encinas advirtió que en las próximas horas, por resolución de un juez se le puede otorgar la libertad a uno de los principales perpetradores de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, porque se le retiró el delito de secuestro . Agregó que también hay juzgadores que han liberado a integrantes de los Zetas y policías, al eliminarles el delito de delincuencia organizada.

Por la mañana, en un foro rumbo a la conformación del Programa Nacional de Derechos Humanos, el funcionario se pronunció por una política de prevención de riesgos para activistas y periodistas, y llamó a los medios de comunicación –particulares y concesionados– a asumir su responsabilidad sobre la protección y garantías de los comunicadores amenazados.