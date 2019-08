E

n días pasados, en una de sus habituales conferencias matutinas, el presidente López Obrador comentó que el pueblo mexicano está feliz. Indicó que su fuente de información es un sondeo realizado por el Inegi. Esta semana planteamos a los participantes de nuestro sondeo una pregunta: ¿tu eres feliz? Participaron 6 mil 563 personas. Son felices, dijeron, 3 mil 218 (49 por ciento); son medianamente felices mil 400 personas (21 por ciento) y no son felices mil 944 (30 por ciento).

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 5 mil 460 personas en Twitter; 553 en El Foro México y 550 en Facebook. Una observación: donde más personas expresaron que no son felices fue en Twitter: 35 ciento y sólo 44 por ciento dijo ser feliz. En cambio, en Facebook 84 por ciento dijo ser feliz y sólo 2 por ciento expresó no serlo.

Twitter

Qué más felicidad puede pedir uno, que ya no esté la mafia en el poder político, aunque falta mucho por hacer todavía.

Antonio Romo @antonioromo81

Sólo los corruptos desplazados no lo son, porque la corrupción era su modus vivendi. Por eso son infelices, porque se les acabó, ahora tendrán que aprender a trabajar, a ver si pueden.

@respetocivico

Si me lo preguntas para saber si afronto la vida con la mejor actitud, sí. Si me lo preguntas para respaldar un gobierno, no.

J. Marcos Uitz Riva /@juanmrivas87

Tener un presidente sensato, geoestratega, que ve por el bienestar de otro ser humano me hace muy feliz. #YoSoyFelizconAMLO

Diana /@Digris_Dita

El Foro México

Soy feliz, porque después de tantos años tenemos un presidente verdaderamente legítimo, austero y sin parafernalias. Los resultados están a la vista: gas, gasolina, electricidad, inflación y deuda pública van a la baja; recaudación al alza y, sobre todo, combate frontal a la corrupción.

Ignacio Alvarado/ El Mante

A pesar de que hay problemas que me afectan, como la inseguridad y la burocracia, me considero feliz en mi país, con mi gente, mi clima, mi gastronomía, la fruta variada y deliciosa, los espectáculos, etcétera.

Patricia Aguilar/Cuernavaca

Nadie te da la felicidad solamente está en ti. Hay que apreciar todo lo que tienes, ver lo mejor que siempre es más que lo peor.